Sag mir, was du schaust und ich verstehe ein bisschen besser, wer du bist. Deshalb sprechen wir in der RLZ-Serie „Und was schauen Sie so?“ mit bekannten Menschen aus der Region über die Serien- oder Filmformate ihres Lebens, von der Kindheit bis in die Gegenwart: Wer begeistert sie? Mit welchem Programm kann man sie jagen? Und was haben sie sich von ihren Bildschirmhelden abgeschaut?