Rhein-Lahn

„Das ist kein Fahrradfahren. So eine Situation haben wir noch nie gehabt“, fasst Rita Schlageter, Leiterin des Caritas-Altenzentrums St. Josef in Arzbach, den Ernst der Lage zusammen. „Dennoch machen die Kollegen einen richtig guten Job!“ Was in Zeiten der Corona-Krise gar nicht so einfach ist – denn wegen der sich immer wieder ändernden Lage müssen sich die St.-Josef-Mitarbeiter quasi jeden Tag neu aufstellen und strukturieren.