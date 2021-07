Der TuS Gückingen, seit vielen Jahren ein Vorzeigesportverein, hatte in den beiden letzten Jahren unter der Coronapandemie erheblich zu leiden. Eigentlich ist unter der bewährten Führung des Vorsitzenden Tomas Gjorgjiev alles bestens, doch das letzte Jahr schlug in vielen Abteilungen Löcher in die gewohnte Ordnung.