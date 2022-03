Der Frühling ist da. Es sind nur noch wenige Tage, bis die Felder abtrocknen und die Landwirte mit deren Bearbeitung und der Frühjahrsaussaat beginnen können. Doch nicht nur die Landwirte warten auf das Abtrocknen ihrer Äcker, auch bodenbrütende Singvögel, wie zum Beispiel die Feldlerche, beginnen im März in Bodenmulden mit dem Nestbau. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, das umzusetzen, was beim Diezer Förderverein Blühende Lebensräume über die Wintermonate geplant wurde.