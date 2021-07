Der Förderkreis des Sophie-Hedwig Gymnasiums (SHG) Diez hat im vergangenen Jahr Projekte der Schule mit einem finanziellen Volumen in Höhe von über 30.000 Euro unterstützt. Obwohl coronabedingt eine Reihe von Veranstaltungen nicht stattfinden konnte, die in der Vergangenheit immer durch den Förderkreis finanziell gestützt wurden, lag das finanzielle Engagement des Förderkreises in 2020 auf Rekordniveau.