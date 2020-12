Katzenelnbogen

Von der Wassermelone bleibt nicht viel übrig, wenn sie unter einen Busreifen gerät – nicht auszudenken, wenn das mit einem Kind passiert. Von diesem Gefahrenpotenzial konnten sich in den letzten Tagen insgesamt 24 Schüler der Realschule plus in Katzenelnbogen selbst ein Bild machen. Denn für ihre Ausbildung zum Schulbusbegleiter hatte Kursleiterin Bianca Koch eine Demonstration mit einem echten Schulbus organisiert.