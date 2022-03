Beim Namen von Unruh denken viele an den bekannten Schriftsteller Fritz von Unruh. Außer an seine kreativen Schwestern Mathilde, Karla, Helene und seinen Malerbruder Kurt sowie die Mutter Mathilde von Unruh, geborene Klehe, die ebenfalls der Malerei zugewandt war, muss aber ebenso an Friedrich Franz von Unruh erinnert werden. Der jüngere Bruder von Fritz von Unruh, Friedrich Franz von Unruh, hat sich ebenfalls schriftstellerisch betätigt – sogar mit bleibendem Erfolg.