Wer heute von der Obermühle flussaufwärts am Lahnufer in Richtung Autobahnbrücke spazieren geht, blickt gegenüber dem Wehr auf Wohnhäuser. Nur noch wenige alte Limburger sprechen bei diesem Areal von „der Schneeweiß“. Dort befand sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Limburgs erste Waschanstalt und Dampffärberei, die zeitweise bis zu 50 Menschen beschäftigte.