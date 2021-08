Schlug Reemtsma-Entführer in Limburg zu? Warum nun nach einem Geldtransporterüberfall aus dem Jahr 2018 ermittelt wird

Es sind Szenen wie in einem Hollywoodfilm: Ein maskierter, bewaffneter Täter überfällt am helllichten Nachmittag einen Geldtransporter mit einer Langwaffe an einem belebten Einkaufsmarkt in Limburg und kann danach mit großer Beute fliehen. Im Anschluss an die Tat im September 2018 war es lange Zeit ruhig um den Raubüberfall geworden. Doch mittlerweile ist Bewegung in die Ermittlungen gekommen, in der auch ein bundesweit bekannter Verbrecher eine Rolle spielen könnte. Die Rede ist von Thomas Drach.