Die Saison im Märchenwald läuft bereits, die ersten Familien nutzten die schönen Tage, zu einem Ausflug in das über die Region hinaus bekannte Freizeitangebot in Burgschwalbach. Die stellten einige Veränderung fest. Unter anderem entsteht ein neues Märchenschloss. Darüber sprachen auch die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Burgschwalbach, der sich im Wesentlichen um den Märchenwald kümmert.