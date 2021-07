Schleusenweg gesperrt: Vorbereitungen für die allererste Fahrradstraße in Limburg

Der Schleusenweg in Limburg wird in seinem vorderen Abschnitt in der Zeit von Mittwoch, 14. Juli, 7 Uhr, bis Freitag, 16. Juli, 9 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Dort sind zur Vorbereitung der Ausweisung des Schleusenwegs als erste Fahrradstraße Limburgs noch Markierungsarbeiten vorzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gesperrt ist der Schleusenweg zwischen der Westerwaldstraße und der Einmündung der „Kleinen Seilerbahn“. Die Markierungsarbeiten erfolgten vor allem auf der Aufstellfläche vor der Zufahrt auf die Westerwaldstraße, dort war bereits die Asphaltoberfläche erneuert worden.

Ab dem kommenden Freitag werde der Schleusenweg zwischen der Einmündung auf die Westerwaldstraße und dem Parkbad als erste Fahrradstraße Limburgs ein Stück Limburger Verkehrsgeschichte schreiben. Der Vorschlag der Verwaltung zur Ausweisung des Schleusenwegs zur Fahrradstraße sei als ein Versuch zu werten, denn in der Stadt gibt es eine solche Straße noch nicht. Bevor Fahrradstraßen gegebenenfalls auf Straßen ausgewiesen werden, die einen deutlich höheren Anteil an Kraftfahrzeugverkehr aufweisen, sollten Erfahrungen gesammelt werden.

Auf dem Schleusenweg verlaufen vier regionale und überregionale Radwege: Gemeint seien die Radwege R 7 und R 8 sowie der Lahntalradweg und der Radweg Deutsche Einheit. Mit dem Parkbad und dem Campingplatz gibt es weitere wichtige Ziele, die Radfahrer besuchen, und damit sei für ein entsprechendes Verkehrsaufkommen gesorgt.

Auf den Fahrradstraßen sei anderer Fahrzeugverkehr grundsätzlich nicht zugelassen, im Schleusenweg solle jedoch motorisierter Fahrzeugverkehr eingeschränkt als Anliegerverkehr ermöglicht werden. Dazu zählten die Bewohner des Wohngebiets Rosenhang sowie die Besucher des Campingplatzes und des Parkbades. Auch für den Linienverkehr soll der Schleusenweg weiterhin offen bleiben. Die Anlieger seien über das Vorhaben ausführlich informiert worden, teilt die Stadt mit.

Dem Radverkehr werde bei der Ausweisung des Schleusenwegs zur Fahrradstraße eindeutig Vorrang eingeräumt. Radler dürfen nebeneinander fahren. Sie dürfen auf dem Abschnitt nicht überholt werden und genießen damit einen besonderen Schutz.

Derzeit verläuft der Radweg R 7/R 8 vom Parkbad und zur Höhe Einmündung „Kleine Seilerbahn“ auf den Schleusenweg noch auf dem Leinpfad direkt entlang der Schleusenkanals. Mit der Ausweisung der Fahrradstraße solle dieser Abschnitt den Fußgängern vorbehalten bleiben, die Radler sollen die Radfahrstraße nutzen.

Die Einrichtung einer Fahrradstraße auf dem Schleusenweg sei mit den jetzt in dieser Woche anstehenden Markierungsarbeiten verbunden. Es gehe um Piktogramme an beiden Enden der Fahrradstraße, Sicherheitsschutzstreifen zu den Parkplätzen am Fahrbahnrand und die Markierung einer Aufstellfläche an der Ampelanlage am Knotenpunkt Schleusenweg/Westerwaldstraße, um die Sicherheit für die Radfahrer beim Abbiegen in Richtung Alte Lahnbrücke beziehungsweise bei der Fahrt in Richtung Schleusendamm zu verbessern.