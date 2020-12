Limburg

Die Pandemie hat auch positive Effekte: Weniger Verkehr sorgt für niedrigere Schadstoffbelastungen in der Luft. Doch in Limburg scheint das nicht so zu sein. Stimmen die Messergebnisse nicht oder haben die Abgase von Dieselautos geringere Auswirkungen auf die Luftverschmutzung als bisher angenommen? Vor dem Hintergrund drohender Fahrverbote werden in der Domstadt kritische Stimmen lauter.