Kanalsanierungen ohne die Rohre ausgraben zu müssen – darüber wurde in der jüngsten Sitzung des Katzenelnbogener Stadtrats gesprochen. Auf der Tagesordnung standen gleich drei dieser Baumaßnahmen, die auch als Schlauchinliner-Sanierungen bekannt sind. Für den Stadtrat war das Thema quasi eine Premiere. „Denn in der alten Verbandsgemeinde Katzenelnbogen wurde das noch nicht in dieser Form gehandhabt“, erzählt Bürgermeisterin Petra Popp.