Kanalsanierungen ohne die Rohre ausgraben zu müssen – darüber wurde in der jüngsten Sitzung des Katzenelnbogener Stadtrats gesprochen. Auf der Tagesordnung standen gleich drei dieser Baumaßnahmen, die auch als Schlauchinlinersanierungen bekannt sind. Für den Stadtrat war das Thema quasi eine Premiere. „Denn in der alten Verbandsgemeinde Katzenelnbogen wurde das noch nicht in dieser Form gehandhabt“, erzählt Bürgermeisterin Petra Popp.