Birlenbach

In der Nacht zum Montag ist eine Futterlagerscheune am Birlenbacher Ortsrand komplett abgebrannt. Das hat die Polizei am frühen Montagmorgen mitgeteilt. Das Feuer wurde demnach gegen 2.20 Uhr gemeldet. In der Scheune sei eine große Zahl von Heu- und Strohballen gelagert gewesen, heißt es weiter.