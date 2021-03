Am Schluss fiel die Strafe höher aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert: zehn Monate auf Bewährung und eine Strafgebühr in Höhe von 300 Euro. Die Staatsanwältin hatte zuvor acht Monate verlangt und wegen der Einkommensverhältnisse von einer Geldstrafe abgesehen. „Ich kann mir viele Dinge vorstellen, die ich geringer bestrafen würde“, begründete Richter Martin Böhm das Strafmaß. Doch was war passiert?