Aar-Einrich/Diez

Fünf Generationen der Familie Schaefer führten das Unternehmen Schaefer Kalk seit 1860. Auch viele der 480 Mitarbeiter in den heimischen Standorten sind in der dritten oder vierten Generation dort beschäftigt. In Corona-Zeiten trägt Schaefer Kalk große Verantwortung für das Unternehmen und seine Mitarbeiter. Wie geht ein Traditionsunternehmen mit der aktuellen Ausnahmesituation um? Die RLZ befragte dazu Heike Horn, Geschäftsführerin Finanzen und Personal, die die unternehmerischen Fragen stellvertretend für die Geschäftsführung beantwortete.