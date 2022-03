Sanierungen und Neubauten fällig: Feuerwehrhäuser in der VG Diez werden auf Stand gebracht

Einsätze in den Überflutungsgebieten in Nordrhein-Westfalen und im Ahrtal, aber auch der Großbrand bei einem Diezer Recyclingunternehmen haben die Bedeutung einer gut aufgestellten, rasch und kompetent einsatzfähigen Feuerwehr unterstrichen. Im Haushalt der Verbandsgemeinde Diez sind daher Mittel für alle Feuerwehrhäuser vorgesehen, um wichtige Sanierungen durchführen zu können.

Für das Feuerwehrhaus Diez steht Geld bereit, um eine Sanierung des Sockels und des Parkettbodens vorzunehmen und eine Klimaanlage für den Schulungsraum einzubauen, für das Feuerwehrhaus Altendiez zur Sanierung der Elektroinstallation, des Aufenthaltsraums und der Zisterne und für das Feuerwehrhaus Holzappel, bei dem die Decke der Sozialräume zu erneuern ist. Im Feuerwehrstützpunkt Holzappel ist zudem ein ergänzender Garagenanbau geplant, hier wird noch nach einer geeigneten Fertiggarage mit ausreichend großer Stellfläche und Einfahrtshöhe gesucht, um dort in der Zukunft feuerwehrtechnisches Material adäquat unterzubringen.

Für eine Booteinlassstelle am Lahnufer in Balduinstein ist der Neubau einer Garage in Planung. Aktuell wird die Bebaubarkeit des dafür angedachten Grundstücks geprüft, und die Baukosten für die Garage werden ermittelt. Daneben gibt es in einigen Gemeinden aber auch die Notwendigkeit, das Heim der örtlichen Wehr in weitaus größeren Umfängen um- oder vollständig neu zu bauen: In Eppenrod wird das vorhandene Gebäude, das sich im Eigentum der Verbandsgemeinde befindet, durch die Feuerwehr und die Ortsgemeinde genutzt. Die Baugenehmigung für den dort geplanten umfangreichen Umbau konnte bereits im Dezember erteilt werden, aktuell wird die Werkplanung aufgestellt, die dann ins Detail geht.

„Im Rahmen eines umfangreichen Umbaus werden die Zugänge für beide Nutzergruppen neu gestaltet, daneben wird das Objekt unter anderem mit einer neuen Dacheindeckung und teilweise neuen Fenstern ausgestattet und ein neuer Umkleideraum jeweils für Damen und Herren sowie ein Lagerraum für die Jugendfeuerwehr geschaffen“, so Bürgermeister Michael Schnatz. Die Maßnahme soll noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden.

Für das vollständig neu geplante Feuerwehrhaus Birlenbach liegt mittlerweile die Planreife im Rahmen der Bauleitplanung vor, und der Bauantrag konnte unlängst eingereicht werden. Der neue Standort wird an der Schaumburger Straße in Nachbarschaft zur Zentralen Sportanlage liegen, Rodungsarbeiten auf dem Grundstück sind bereits abgeschlossen.

Künftig wird die Birlenbacher Wehr in ihrem neuen Feuerwehrhaus großzügigere Platzverhältnisse für Material und Personal vorfinden, auch für das Feuerwehrfahrzeug GW-G („Gerätewagen-Gefahrgut“), das ein wichtiger Teil des Gefahrenstoffzuges des Rhein-Lahn-Kreises ist. Der Baubeginn für das neue Feuerwehrhaus Birlenbach wird voraussichtlich im Sommer sein, für die Fertigstellung wird zurzeit der Herbst des Jahres 2023 prognostiziert. Der Bürgermeister hierzu: „Nach einer intensiven Debatte um den Standort freue ich mich, dass die nunmehr gefundene Alternative direkt an der Schaumburger Straße von allen Beteiligten mitgetragen wird. Der vollständige Neubau für die Einheit Birlenbach ist die umfangreichste und kostenintensivste unserer aktuellen Maßnahmen.“

Auch in Heistenbach wird ein komplett neues Feuerwehrgerätehaus gebaut, der Rohbau ist bereits beauftragt. „Aktuell werden noch einige Vorbereitungsarbeiten zum Abschluss gebracht, bevor die Erdarbeiten und der Rohbau dann im April beginnen können“, so Schnatz. Die Zufahrt zum bisherigen Standort ist sehr beengt, und es existieren nur wenige Stellflächen. Das neue Feuerwehrhaus wird hinter der Lindenhalle entstehen. Das Untergeschoss des neuen Gebäudes wird größtenteils durch die Ortsgemeinde genutzt, sodass es sich hier um eine Gemeinschaftsmaßnahme handelt. Fertiggestellt sein soll das neue Gebäude Anfang des kommenden Jahres.

Ebenfalls als eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Ortsgemeinde wird ein umfangreicher Anbau am Dorfgemeinschaftshaus in Steinsberg durchgeführt. Dort ist der Rohbau bereits fertiggestellt, es folgen noch Umbauarbeiten innerhalb des Dorfgemeinschaftshauses sowohl für die Feuerwehr (neu: Umkleideraum, Lagerraum) wie auch für die Gemeinde (neu: Bürgermeisterdienstzimmer, WC und Außenaufzug barrierefrei). Mit der Fertigstellung wird im Herbst gerechnet.

Auch als Gemeinschaftsprojekt mit der Ortsgemeinde wird ein neues Feuerwehrhaus in Cramberg entstehen. Das dafür benötigte Grundstück wurde erworben, und eine Entwurfsplanung liegt vor. Ursprünglich sollte die Unterbringung der Feuerwehr im Dorfgemeinschaftshaus umfassend ausgebaut werden, jedoch scheiterte dies einerseits an der Statik und andererseits am Kosten-Nutzen-Verhältnis. Die Verbandsgemeinde Diez hat ein Grundstück außerhalb des Ortskerns erworben, wo ein künftiger Neubau entstehen soll. Der Baubeginn wird voraussichtlich Mitte 2023 sein.

Michael Schnatz stellt heraus: „Investitionen in die Feuerwehr sind nicht nur Investitionen in unser aller Sicherheit, sondern die Feuerwehr ist über ihre Übungs- und Einsatztätigkeiten hinaus auch in sozialer und kultureller Hinsicht eine unverzichtbare Institution. Es versteht sich daher von selbst, dass die Verbandsgemeinde als öffentlicher Aufgabenträger für den Brandschutz dafür zu sorgen hat und natürlich auch gerne dafür sorgen will, dass jede Einheit ein ebenso zeitgemäßes wie attraktives Zuhause hat.“