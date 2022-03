Sanierung startet: Alte Lahnbrücke in Limburg wird im April zur Baustelle

Die Sanierung der Alten Lahnbrücke in Limburg startet im April. Dies wird zu starken Einschränkungen des Verkehrs in die Stadt und aus der Stadt heraus führen.

Am Montag, 11. April, geht es los. Dies bedeutet bis voraussichtlich Ende Dezember starke Einschränkungen für den Verkehr, denn die Brücke ist bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten vollständig für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

Die 1,3 Millionen teure und mehrfach verschobene Sanierung der Alten Lahnbrücke ist notwendig, da die Bewehrungseisen in den Betonkragarmen auf der lahnabwärts liegenden Seite korrodieren. Diese Kragarme wurden in den 1960er-Jahren zur Verbreiterung der Brücke gebaut und werden durch den erhöhten Bürgersteig vor einem Überfahren mit Kraftfahrzeugen geschützt. Zur Sanierung der Kragarme müssen die Brückenbrüstung und der Bordstein abgerissen werden, hierbei wird auch das steinerne Kruzifix aus dem Jahr 1657 abgebaut und von einem Restaurator gereinigt, gegebenenfalls restauriert. Die Brüstung und der hohe Bordstein, die sogenannten Gehwegkappen, werden im Anschluss wieder aufgebaut. Im gleichen Zug wird dann auch der Fahrbahnbelag erneuert.

Fußgänger und Radfahrer können die Brücke in der Sanierungsphase nutzen. Für sie steht in der Mitte der Fahrbahn ein Streifen von 1,50 Meter zur Verfügung. Das erfordert natürlich gegenseitige Rücksichtnahme. Im Verlauf der Baustelle wird sich die Führung für Fuß- und Radverkehr immer wieder einmal leicht verschieben, macht Martin Uphues, Leiter des Tiefbauamtes der Stadt, deutlich. Den Kraftfahrzeugverkehr leiten in der Bauphase zwei ausgeschilderte Umleitungen über die Lichfield-Brücke in die Innenstadt.

„Da es während der Bauphase zu einem starken Verkehrsaufkommen auf der Lichfield-Brücke kommen kann, bitten wir auch die Alternativrouten über Staffel und die Autobahn mit der Ausfahrt Limburg Süd für den Weg in die Innenstadt zu nutzen“, sagt Michael Stanke, Erster Stadtrat. Die entsprechenden Hinweise auf die Umleitungen U 5 in der Brückenvorstadt und U 3 in der Stadt werden etwa eine Woche vor Baustellenbeginn aufgestellt. Hinweise zur Sperrung werden an der Kreuzung Limburger Straße/Dietkircher Weg angebracht.

Um in die Innenstadt zu gelangen, erfolgt die Verkehrsführung über die U 5 und damit über Weilburger Straße/Westerwaldstraße/Offheimer Weg auf die B 8, die dann auf die Lichfield-Brücke führt. Die Verkehrshinweise in der Westerwaldstraße (U 5) aus Richtung Staffel kommend leiten ebenfalls auf den Offheimer Weg Richtung B 8 über die Lichfield-Brücke in die Stadt.

Ortskundige aus Staffel und den Nachbargemeinden werden gebeten, alternativ über die Koblenzer Straße/Diezer Straße/Limburger Weg und die Staffeler Lahnbrücke in die Innenstadt zu fahren. Für den aus Richtung Dietkirchen kommenden Verkehr besteht die erste Möglichkeit der Umfahrung der Baustelle am Dietkircher Kreisel: erste Ausfahrt Richtung Offheim und dann auf die B 49.

Auf der Schleuseninsel wird die Baustelle durch die ausführende Baufirma eingerichtet, Anlieger und die Besitzer der Kleingärten haben dabei freie Zufahrt. Der Parkplatz auf der Schleuseninsel steht jedoch während der Bauzeit nicht zur Verfügung.

Stadtauswärts führt der Verkehr über die U 3 durch die Grabenstraße und den Kreisel in die Konrad-Kurzbold-Straße und von dort auf die Lichfield-Brücke Richtung Weilburg. Die Konrad-Kurzbold-Straße steht bis zur Alten Lahnbrücke nur dem Anliegerverkehr zur Verfügung. Einpendler und Besucher, die über die B 49 in die Stadt fahren wollen, werden gebeten, zu Hauptverkehrszeiten auch die Ausweichroute über die A 3, Auffahrt Limburg Nord und Abfahrt Limburg Süd, in die Innenstadt in Betracht zu ziehen.

Neben den notwenigen Sanierungsmaßnahmen an dem Bauwerk steht noch eine bauliche Veränderung an den hohen Gehwegkappen stadtauswärts an. Diese werden auf Fahrbahnniveau abgesenkt und erleichtern in Zukunft den Radfahrern das Fahren auf dieser Straßenseite.

„Mit dem Baubeginn schaffen wir bessere Bedingungen für die Radfahrenden“, erklärt der Erste Stadtrat. Dazu werden die vorhandenen hohen Gehwegkappen entfernt und durch ein schmales, hohes Schrammbord ersetzt, das direkt entlang der bestehenden Brüstung geführt wird. Der Wegfall des hohen Gehweges bietet den Radfahrenden stadtauswärts ein erhöhtes Sicherheitsgefühl. Des Weiteren wird der Weg um den Brückenturm auf eine Breite von zwei Metern verbreitert, um einen reibungslosen Rad- und Fußverkehr in Richtung Brückenvorstadt zu ermöglichen.