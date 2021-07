Oberneisen/Niederneisen

Sanierung der B 54: Arbeiten zwischen Oberneisen und Niederneisen beginnen kommende Woche

Die B 54 zwischen der Kreuzung am Oberneiser Stock und dem Ortseingang Niederneisen wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Auch die beiden Bushaltestellen an der Kreuzung Oberneisen/Lohrheim werden neu eingerichtet. Die Arbeiten beginnen am Montag, 12. Juli, und erfolgen teilweise unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung und unter Vollsperrung.