Samenmischungen für 7,5 Hektar: Aktionsgemeinschaft sorgt für blühende Landschaften

„Dass uns die Corona-Pandemie im Frühjahr 2021 immer noch im Griff haben würde und wir deshalb auf Veranstaltungen verzichten müssten, war im letzten Frühjahr nicht zu erwarten. Da überwog noch die Hoffnung, dass es in diesem Jahr wieder so weitergeht, wie das in den Jahren zuvor üblich war. Und zwar den Diezer Frühlingsmarkt als offiziellen Start der jährlichen Blühflächenaktionen der Aktionsgemeinschaft Blühende Lebensräume Diez zu nutzen, um zu informieren und Mitstreiter sowie Blühpaten für die geplanten Blühflächen zu gewinnen.“ Das teilt die Aktionsgemeinschaft in einem Schreiben an die RLZ mit.