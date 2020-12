Limburg

Die Freibadsaison endet in Limburg am Sonntag, 13. September. Das ist der letzte Badetag im Parkbad. Aufgrund der Corona-Pandemie öffnete das Parkbad in diesem Jahr später und mit speziellem Hygienekonzept. Über eine Onlineanmeldung konnten verschiedene Zeitfenster gebucht werden. Pro Zeitfenster durften zunächst 300, später 500 Besucher in das Bad.