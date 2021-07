Burgschwalbach

Rutschende Hänge befürchtet: Mögliche Schäden durch extremes Wetter beunruhigen Bürger in Burgschwalbach

Starkregen und Sturmböen richteten in den jüngsten Wochen in vielen Regionen Deutschlands schwere Schäden an. Es kam zu Überschwemmungen, zahlreiche Keller liefen voll, Bäume wurden entwurzelt und Erde, Schlamm und Geröll gingen ab.