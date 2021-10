Vor der 9. Strafkammer des Landgerichts Koblenz hat der Prozess gegen zwei mutmaßliche Drogendealer aus Diez begonnen. Angeklagt sind die beiden 24- und 25-Jährigen derzeit wegen bewaffneten Drogenhandels in nicht geringer Menge. Inwieweit diese Anklage allerdings in der Schärfe Bestand haben wird, ist jetzt in den Händen der Strafkammer um den Vorsitzenden Richter Martin Schlepphorst.