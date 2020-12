Diez

Ganz in der Nähe der historischen Stadtmauer von Diez schlummert, fast wie in einem Dornröschenschlaf, der Robert-Heck-Park, unter alten Diezern auch noch der alte Friedhof genannt. Seine Bedeutung liegt derzeit besonders am seltenen Baumbestand, der von Nabu-Fachmann Axel Wagner immer wieder durch Führungen ins Gedächtnis gerufen wird. Neben den noch letzten erhaltenen Grabmalen bedeutender Diezer Persönlichkeiten hat sich in den letzten 30 Jahren ein Arboretum, eine bemerkenswerte Sammlung seltener zudem auch schützenswerter Baumarten entwickelt, die kaum in dieser Artenvielfalt an anderer Stelle unserer Region zu finden ist.