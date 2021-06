Pünktlich zum Monatswechsel ist es vollbracht: Die neue, rund 1,11 Millionen Euro teure Blitzerbrücke am Elzer Berg ist seit der Nacht von Montag auf Dienstag an Ort und Stelle an der A 3. In rund sieben Stunden, davon teilweise in Millimeterarbeit, haben die beteiligten Firmen über Nacht die neue Stahlbrücke montiert. Doch bis hier Tempoverstöße geahndet werden, wird es noch ein wenig dauern.