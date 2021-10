Ruanda-Beauftragter ausgezeichnet: Helmut Weimars Engagement mündet in der Ehrenmitgliedschaft

In Anerkennung seines außerordentlichen Engagements und seines großen, erfolgreichen Einsatzes für die Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda wurde durch einstimmigen Beschluss der Mitgliederversammlung der ehemalige Ortsbürgermeister und Ruanda-Beauftragte der Ortsgemeinde Holzheim, Helmut Weimar, zum Ehrenmitglied des Partnerschaftsvereins ernannt.

Gleiches gilt für Gerlinde Rahm, die langjährige Vorsitzende des Ruanda-Freundeskreises Ruhango-Kigoma der Stadt Landau. Die Urkunden überreichte der scheidende Präsident Richard Auernheimer, der nach zwölf Jahren Vorstandsarbeit sein Amt an den Europaabgeordneten Norbert Neuser übergeben hat. Für Auernheimer war die Übergabe der Urkunden die letzte und für Norbert Neuser die erste Amtshandlung als neuer Präsident des Partnerschaftsvereins, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit Gründung der kommunalen Partnerschaft im Jahr 1988 zwischen der Ortsgemeinde Holzheim und dem ruandischen Sektor Birembo (nach Verwaltungsreform Rambura) engagiert sich Helmut Weimar für die Menschen in Ruanda. Von 1995 bis 2019 war Helmut Weimar Mitglied im Landesvorstand in Mainz und habe die positive Entwicklung der Länderpartnerschaft mit dem ostafrikanischen Ruanda entscheidend mitgeprägt. Seine Landesaktivitäten beschränken sich zurzeit auf seine Mitarbeit im Beirat.

Mit 66 Hilfsprojekten in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Unterstützung von Witwen und Waisen sowie der Förderung des Sports hat der Sektor Rambura in Ruanda eine Vorbildfunktion, die das Leben der Menschen in ihrer schönen afrikanischen Heimat lebenswert mache und insbesondere der Jugend Zukunftsperspektiven gebe. Die Projekte sind mit dem Einsatz Weimars verbunden.

In Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz/Ruanda werde die Ruandahilfe Holzheim mit der Umstellung der Energieversorgung des Berufsausbildungszentrums Kibihekane auf Solarenergie ein für Ruanda wichtiges Klima- und Umweltschutzprojekt realisieren. „Ein Leuchtturmprojekt und Modell für die weitere Entwicklung der Solarenergie in Ruanda.“