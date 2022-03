Die Hilfsbereitschaft der Menschen in Landkreis Limburg-Weilburg für die vom Krieg in der Ukraine Betroffenen ist groß. In vielen Orten gibt es private Initiativen, um Unterstützung anzubieten. Einige machen sich gar auf eigene Faust auf ins Grenzgebiet in Polen, um Flüchtenden zu helfen oder Hilfsgüter dort hinzubringen. Dass so viele Menschen anderen Menschen helfen wollen, freut die professionellen Hilfsorganisationen. Doch nicht alles, was gut gemeint ist, hilft am Ende auch.