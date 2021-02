Rhein-Lahn: Weltgebetstag verbindet Frauen rund um die Erde

Gemeinsamer Gesang fremdländischer Melodien und Rhythmen in bunt geschmückten Gotteshäusern und hinterher vielerorts noch ein gemeinsames Essen nach Rezepten aus dem Weltgebetstagsland – das ist aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr im Rhein-Lahn-Kreis nicht möglich. Doch in vielen evangelischen und katholischen Kirchengemeinden wurde emsig an Alternativen getüftelt, um sich gerade jetzt weltweit im Gebet verbunden zu fühlen, wie die Kirchengemeinden mitteilen. „Worauf bauen wir?“, lautet das Motto. In diesem Jahr kommt die Liturgie für den Weltgebetstag (WGT) am Freitag, 5. März, von Frauen aus Vanuatu, ein östlich von Australien gelegener Inselstaat, 37 Flugstunden von Deutschland entfernt.