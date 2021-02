Die Fraktionen in den Kreisgremien sind sich weitgehend einig: Der Klimaschutz an Rhein und Lahn muss professioneller aufgestellt werden. Gewährleisten soll das eine Klimaschutzmanagerin. Lediglich die AfD kritisiert die neu geschaffene Position und bezeichnete sie erst kürzlich in einem Antrag als „sinnfrei und als Steuermittelverschwendung“. Dass diese Aufgabe hingegen wichtig und notwendig ist, will Jasmin Lemler zeigen, wenn sie am 1. März loslegt.