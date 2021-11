Drittimpfungen, auch Booster- oder Auffrischungsimpfungen genannt: Nicht erst, aber insbesondere seitdem die Infektionszahlen in der vierten Corona-Welle in nie gekanntem Ausmaß in die Höhe schnellen, gelten sie als eine der wirksamsten Waffen im Kampf gegen das Virus. Als Hoffnungsschimmer, die mehr und mehr außer Kontrolle geratende Pandemie am Ende doch noch einigermaßen in den Griff bekommen zu können.