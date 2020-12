Rettert

Gelblich-braune, abgestorbene Fichtenkronen – nicht nur im Einrich sind sie inzwischen ein gewohnter Anblick. Denn mehrere (zu) trockene Jahre haben zusammen mit einer Borkenkäferplage den Wäldern schwer zugesetzt. Um der weiteren Verbreitung des Käfers Einhalt zu gebieten, musste daher in den vergangenen Monaten auch in Rettert die Notbremse gezogen werden: „Im Gemeindewald wurden in diesem Jahr etwa 15 Hektar Fichtenwald, der abgestorben war, entfernt“, erklärt Bürgermeister Heiko Heymann.