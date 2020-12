Reckenroth

Ein Blick in die vergilbte Reckenrother Vergangenheit: Auf einem nicht näher datierten historischen Foto ist ein Pferdefuhrwerk samt Kutscher zu sehen, welches auf einer Kreuzung mitten in Reckenroth hält. „Bei Vorträgen weckt das Bild immer besonderes Interesse“, weiß Hartmut Neuper, der sich in seiner Freizeit immer mal wieder mit der Geschichte seines Heimatortes beschäftigt. „Das Haus hinter der Kutsche existiert heute noch, allerdings sieht es nun anders aus“, sagt der gebürtige Reckenrother. Diese und weitere historische Aufnahmen gibt es nun im Internet auf einem neuen Portal zu sehen.