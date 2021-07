Im Laufe der Woche vor den Sommerferien legten insgesamt elf Schüler und eine Schülerin die praktische Prüfung zur Truppmann-Ausbildung Teil 1 im Rahmen der Feuerwehrausbildung in der Realschule plus im Aartal (RiA) ab. Die Schülerinnen und Schüler der Realschule plus im Aartal nehmen in ihrem Wahlpflichtunterricht Technik und Naturwissenschaft (TuN), den sie in der 7. Jahrgangsstufe wählen können, ab der 8. Jahrgangsstufe an der Feuerwehrausbildung teil.