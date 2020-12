Hahnstätten

Der Naturerlebnispfad in Hahnstätten mit dem Ausgangspunkt auf dem Heideberg ist ein Aushängeschild der Gemeinde und zieht viele Besucher aus der nahen, aber auch weiteren Umgebung an. Vor allem in den vergangenen Wochen wurde – durch Corona bedingt – der Rundweg von vielen Familien mit Kindern als Freizeitort frequentiert.