Der Verbandsgemeinderat Aar-Einrich hat sich für die Übernahme eines Wohnhauses an der Kindertagesstätte in Kördorf ausgesprochen. Die Ortsgemeinde – als bisheriger Eigentümer des Gebäudes – äußerte zuvor Interesse am Verkauf des Hauses und unterbreitete der Verbandsgemeinde ein Kaufangebot.