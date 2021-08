Seit einigen Wochen gibt es eine Fahrradstraße in Limburg, Markierungen in verschiedenen Straßen wurden geändert, um den Schutz der Radfahrenden zu erhöhen, die Zahl der Abstellplätze für Fahrräder in der Stadt hat sich deutlich erhöht, noch im Herbst soll ein Radparkhaus in der Werkstadt hinzukommen. Das hört sich alles nicht schlecht an, doch die Bedingungen für Radfahrende in Limburg könnten deutlich besser sein ... und sollen auch besser werden.