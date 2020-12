Katzenelnbogen

St. Moritz ist passé, stattdessen wird ab August Wiesbaden das Aussehen des Katzenelnbogener Freibads prägen – jedenfalls was das Mehrzweckbecken angeht: „Denn wir werden die aktuelle St. Moritz-Überlaufrinne durch eine Wiesbadener ersetzen“, erzählt Oliver Martin vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Weyer. Bei der nun angelaufenen Sanierung übernimmt er die Bauleitung. Was sich in dem Bad ändern soll.