Pumptrack-Anlage in Planung: Rundkurs für Mountainbiker soll bald in Lohrheim entstehen

Die Arbeiten für eine Pumptrack-Anlage in direkter Nachbarschaft zur Kalthalle beginnen am Montag, 7. März. Dazu wurde auch ein Online-Info-Abend über das Projekt angeboten. Am Dienstag und Mittwoch, 22. und 23. März, können freiwillige Helfer jeweils von 14 bis 17 Uhr unter Anleitung der Profis mithelfen. Für den 24. März ist die Fertigstellung und die sicherheitstechnische Abnahme terminiert und am Samstag, 26. März, schließt sich dann ein Aktionstag des Sportvereins an.

Ein Pumptrack ist eine speziell geschaffene Mountainbikestrecke. Das Ziel ist es, darauf ohne zu treten, durch Hochdrücken des Körpers aus der Tiefe am Rad Geschwindigkeit aufzubauen. Der oder die Radfahrerin steht dabei auf den Beinen und sitzt nur kurz zum Starten im Sattel. Die Strecke selbst ist ein Rundkurs mit kleinen und großen Hügeln, die man entweder überfahren oder auch überspringen kann. Realisiert wird diese Strecke auf dem Sportplatz des SV Lohrheim neben der Kalthalle.

Die Finanzierung des Projekts erfolgt durch eine Förderung des Leader-Programms, die dem Sportverein bereits im letzten Jahr zugesprochen wurde. Zudem gab es eine erhebliche Sachspende der Firma Schaefer Kalk und letztlich durch den Arbeitseinsatz der Mitglieder.

Die fachliche Ausführung des Baus erfolgt durch die Firma Radquartier. Nach der Fertigstellung ist der SV Lohrheim der Betreiber der Anlage. Der Verein hofft, durch dieses Angebot neue Mitglieder zu gewinnen, die mithelfen, die Anlage und das gesamte Gelände zu unterhalten und weiterzuentwickeln. Auf dem ehemaligen Fußballplatz entstand bereits in den vergangenen Jahren ein Übungsgelände für die unterschiedlichsten Parcourdisziplinen sowie eine Spiel-, Wettkampf- und Trainingsfläche für Einradfahrer, die multifunktional nutzbar ist.

Damit diese und weitere Sport-, Freizeit-, Gesundheits- und Bewegungsangebote nahezu das ganze Jahr ausgeübt werden können, initiierte das Kreml Kulturhaus in Kooperation mit dem SV Lohrheim vor vier Jahren das Projekt Kalthalle. Die Stahlbauhalle ist zwar nicht beheizt – jedoch das ganze Jahr nutzbar – windgeschützt und trocken.

Weitere Infos über die neue Pumptrack-Anlage auf der Webseite des Sportvereins: https://sportverein-lohrheim.de