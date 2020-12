Weilmünster

Einen geliebten Menschen zu verlieren, tut weh. Wer zurückbleibt, muss seinen eigenen Weg finden, mit dem Schmerz umzugehen. Denn es gebe beim Trauern kein Richtig und kein Falsch, sagt Ziba Mossawaty, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie am Vitos Klinikum in Weilmünster und auf Trauerarbeit spezialisiert. In manchen Fällen aber kann Trauer krankmachen.