Er hat mehrfach in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Diez randaliert, dabei Mobiliar seines Haftraums beschädigt oder zerstört. Darüber hinaus hat er Bedienstete der JVA tätlich angegriffen und beleidigt. Von diesen Vorwürfen wurde ein 27-Jähriger jetzt vom Landgericht Koblenz freigesprochen. Das liegt daran, dass er aufgrund einer psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt komplett schuldunfähig war. Dafür ordnete das Gericht aber die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an.