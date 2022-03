Am Limburger Landgericht hat am Donnerstag der Prozess gegen einen Mann begonnen, der einen Zeugen unter anderem mit einer elektrischen Heckenschere ermordet haben soll. Das Opfer war der Anklage zufolge Hauptbelastungszeuge in einem Ermittlungsverfahren gegen den 35 Jahre alten Deutschen wegen gefährlicher Körperverletzung.