Die Nachfrage nach Wohnraum in Hahnstätten bleibt hoch. Das belegen mehrere aktuelle Bauprojekte im Ort. Nach dem bereits bebauten Gebiet „Links dem Netzbacher Weg“ peilt die Ortsgemeinde mit dem daran angrenzenden Areal „Rechts dem Netzbacher Weg“ das nächste Areal für Eigenheimbesitzer an. Ein weiteres Wohnprojekt entsteht auf dem 5800 Quadratmeter großen ehemaligen Lidl-Gelände an der Marktstraße.