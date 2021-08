In der aktuellen Diezer Stadtratssitzung ging es neben dem Neubau des Rathauses auch um die Präsentation mehrerer Projekte, so auch um das Vorhaben, einige Gedenkorte in Diez herauszustellen, die an das jüdische Leben in der Stadt erinnern. Jens Reutzel vom Arbeitskreis Stolpersteine machte zunächst deutlich, um welche Stellen es geht.