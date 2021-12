Eine Ortsgemeinde, in diesem Fall der Bürgermeister von Hahnstätten, muss viele Entscheidungen treffen, manchmal auch spontan, um gewisse Vorrausetzung zu schaffen. In Fall der Vorbereitung des Platzes für den Betriebshof im Zuge der Einführung des Linienbündels im Aartal zum vergangenen Sonntag war es eine falsche Entscheidung, wie Ortsbürgermeister Joachim Egert in der Ratssitzung am Donnerstagabend selbstkritisch einräumte.