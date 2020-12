Region

Die Wisper-Trails sind endgültig eröffnet, Fahnen wehen an den Startpunkten der insgesamt 15 Premium-Wanderwege mit einer Gesamtlänge von 209 Kilometern. Vermarktung und Entwicklung laufen zugleich immer stärker an. Messe-Auftritte in Limburg, Stuttgart und Koblenz haben in den vergangenen Wochen für Aufmerksamkeit gesorgt und den Wispertaunus bekannter gemacht.