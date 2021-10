Das Diezer SoTheater inszeniert Anton Tschechows „Der Kirschgarten“ und bringt den Grundkonflikt des Gesellschaftsumbruchs in Russland auf die Bühne der gerade erst fertiggestellten Halle des S&R-Autohauses in Diez. Am Sonntag hat das Diezer SoTheater zu einer Matinée eingeladen, in der die traurig-heitere Komödie „Der Kirschgarten“ dem Publikum nahegebracht wurde.