Diez

Die Stadt Diez steckt tief in den roten Zahlen, der Haushalt ist nicht genehmigungsfähig, ein Nachtragsetat steht erst noch aus. Die CDU-Stadtratsfraktion äußert in einer von Axel Fickeis unterzeichneten Pressemitteilung vor diesem Hintergrund harsche Kritik. Die Vorwürfe richten sich vor allem gegen Stadtbürgermeisterin Annette Wick (SPD), den Bürgermeister der VG Diez, Michael Schnatz (SPD), und Landrat Frank Puchtler (SPD). Wer hat die prekäre Haushaltslage in Diez zu verantworten?