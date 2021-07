„Verfügen Sie über Personal, das mit einem Minimum an sittlicher Gossenbildung aus der Schule entlassen wurde?“ Dieser Satz fand sich in einer E-Mail, die ein Rentner aus dem Gebiet der ehemaligen VG Nassau an das Fortbildungsinstitut der bayerischen Polizei geschickt hatte. Nachdem er den deswegen verhängten Strafbefehl nicht akzeptiert hatte, musste er sich nun wegen Beleidigung vor dem Diezer Amtsgericht verantworten.