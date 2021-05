Poesiealbum im Nassauer Land: So ging Social Media anno dazumal

Wer während der Kindheit viele Schulkameraden hatte, war meistens auch im Besitz eines kleinen Buches, in das sich all diese „Best Buddys“ eintragen konnten – das Poesiealbum. Und wer heute viele Freunde hat, der ist in einem der zahllosen sozialen Netzwerke im Internet registriert: myspace, studivz, Bebo, wer-kennt-wen und etliche mehr. Der wohl berühmteste Freundesammler aller Zeiten ist der Amerikaner Mark Zuckerberg. Er hat mit Facebook die weltweit wohl größte Freundesammler-Plattform gegründet. Doch wer nun meint, das „Freundesammeln“ sei erst im Zeitalter des Internets entstanden, der liegt verkehrt.